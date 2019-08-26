Тегеран, , 11:23 — REGNUM

Меджлис исламского совета (парламент) Ирана подготовил законопроект о введении санкций против американских должностных лиц, которые «долгое время питают враждебность по отношению к Ирану». Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

В законопроекте содержится запрет на посещение Ирана для советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, министра финансов США Стивена Мнучина, американского сенатора Теда Круза и членов их семей. Законопроект является ответом на аналогичные меры Вашингтона, принятые в 2019 году против высших иранских руководителей, в том числе против Верховного лидера страны Али Хаменеи.

Законопроект также запрещает иранским юридическим лицам вступать с вышеупомянутыми американскими чиновниками в торговые, экономические и политические отношения.