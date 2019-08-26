Тегеран, , 12:10 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что предложения президента Франции Эммануэля Макрона о путях деэскалации напряжения вокруг кризиса СВПД являются «верной стратегией, над которой еще предстоит работать». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, идеи Макрона могут послужить «точкой», от которой могут двигаться Иран и европейские партнеры для выхода из кризиса вокруг «ядерной сделки». Политик еще раз отметил, что как только Европа начнет выполнять свои обязательства по СВПД, Иран сразу «обернет вспять» свои решения о приостановлении договора. Он подчеркнул, что для Ирана важно продолжать вести диалог с ЕС вне зависимости от позиции США.

Раннее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 представил президенту США Дональду Трампу план по возвращению Ирана к выполнению СВПД, в соответствии с которым Исламской республике будет разрешено продавать нефть в течение ограниченного периода времени.