Тегеран, , 10:45 — REGNUM

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил опасения насчет последних ракетных испытаний США заявив, что они могут привести к новому витку гонки вооружений, эскалации нестабильности и резкому росту расходов на оборону у целой группы стран. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Дипломат осудил постоянный односторонний выход США из международных договоров, в частности из ДРСМД, и пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. По мнению Аббаса Мусави, выход США из ДРСМД является «регрессом в международных отношениях», и иранский чиновник призвал все страны мира отреагировать на это.

Раннее США провели новые испытания ракеты «Томагавк», которая способна поразить цели на расстоянии 500 км.