Нью-Дели, , 16:45 — REGNUM

Бывший президент Индии и деятель ведущей оппозиционной партии страны Индийского национального конгресса (ИНК) Пранаб Мукерджи заявил, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди сможет увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять лет лишь посредством жесткой экономии. Об этом 25 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Пранаб Мукерджи, в прошлом занимавший пост министра финансов Индии, подчеркнул, что правительству Индии необходимо «мудро и осторожно распоряжаться финансами». По словам политика, кабинету Нарендры Моди следует «внести ясность и прозрачность» в систему налогообложения, в частности обеспечить четкое законодательное регулирование нового единого налога на товары и услуги. Пранаб Мукерджи также указал на необходимость привлечения дополнительных инвестиций в индийскую экономику: «Без должного уровня капиталовложений экономика перестанет расти».

Напомним, что в настоящее время наблюдается замедление темпов прироста ВВП Индии. К другим показателям надвигающегося кризиса индийской экономики можно отнести рекордный рост безработицы, падение темпов прироста промышленного производства, шаткое положение рупии. Оппозиция Индии также обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в разрушении индийской промышленности и сокращении притока иностранных инвестиций.