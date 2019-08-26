Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM

Из-за угрозы террористических актов в индийском штате Джамму и Кашмир индийские войска на границе с Пакистаном продолжат находиться в состоянии полной боевой готовности. Об этом 25 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление местного руководства.

В ходе пресс-конференции официальный представитель правительства Джамму и Кашмира Рохит Кансал подчеркнул: «В настоящее время все еще присутствует существенная угроза терактов в регионе». По словам чиновника, по этой причине подразделения сухопутных войск Индии вдоль линии контроля продолжат находиться в состоянии полной боевой готовности для отражения любой угрозы безопасности и пресечения попыток проникновения на территорию Джамму и Кашмира. Напомним, что линия контроля является демаркационной линией между индийскими и пакистанскими силами в Кашмире.

Ранее, 5 августа, правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке. Впоследствии разведывательные ведомства Индии сообщили об активизации террористических баз на индийско-пакистанской границе и намерении Исламабада переправить в Кашмир афганских боевиков.