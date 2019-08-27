Нью-Дели, , 08:30 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был удостоен высшей государственной награды Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар подчеркнул, что Нарендра Моди был награжден Орденом Заида, высшей государственной наградой ОАЭ, за «неоценимый вклад премьер-министра в развитие отношений между Нью-Дели и Абу-Даби». Впоследствии индийский лидер поблагодарил правительство Объединенных Арабских Эмиратов за оказанную ему честь. Нарендра Моди также добавил: «Я был награжден данным орденом благодаря духу и силе индийской культуры и потому посвящаю эту награду 1,3 млрд индийцев».

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян наградил индийского лидера Орденом Заида в ходе визита Нарендры Моди в ОАЭ 24 августа. Орден Заида является высшей государственной наградой Объединённых Арабских Эмиратов. Награда названа в честь первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Ранее Ордена Заида были удостоены и другие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, королева Елизавета II, председатель КНР Си Цзиньпин.