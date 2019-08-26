Исламабад, , 11:39 — REGNUM

25 августа председатель кашмирской сепаратисткой организации «Всепартийная конференция Хуррийат» Саид Али Гилани призвал народ Кашмира к борьбе с «индийской жестокостью».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава кашмирских сепаратистов впервые с момента лишения индийского штата Джамму и Кашмир особого статуса обратился к своим сторонникам. Саид Али Гилани заявил, что у народа Кашмира не осталось выбора — он должен сражаться до победы. Политик отметил, что «история никогда не простит Индию» за жестокость, с которой ее вооруженные силы подавляют движение Кашмира за независимость, а также за то, что она превратила регион «в тюрьму». По словам Саида Али Гилани, индийские лидеры «пьяны от свой власти и высокомерия» и «забыли про гуманность, этичность и демократию».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.