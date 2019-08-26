Исламабад, , 12:45 — REGNUM

25 августа председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что Индия готовит в Кашмире заговор с целю изменить демографический состав региона.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Билавал Бхутто-Зардари заявил, что правительство Нарендры Моди намерено населить Кашмир индусами, вытеснив оттуда мусульманское население. Оппозиционер также обрушился с критикой на правительство и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, обвинив его в слабости перед лицом кашмирского кризиса. По словам Бхутто-Зардари, премьер-министр «ничего не знает о внешней политике и дипломатии» и не может защитить кашмирцев.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.