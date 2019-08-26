Исламабад, , 12:05 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вмешаться в ситуацию в Кашмире, чтобы обеспечить безопасность людей в регионе.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе пресс-конференции министр заявил, что провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН, во время которого рассказал ему о происходящем в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. По словам Куреши, он призвал Антониу Гутерреша направить в Кашмир наблюдательную миссию, чтобы оценить ситуацию «по обе стороны Линии контроля».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.