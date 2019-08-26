Исламабад, , 11:09 — REGNUM

25 августа на северо-западе Китая начались совместные авиационные учения ВВС Пакистана и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это уже восьмые по счету совместные учения под названием «Шахин». Как отметили в межведомственной службе по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, учения должны повысить возможности взаимодействия между ВВС обеих стран, а также улучшить стандарты боевой подготовки.

Совместные авиационные учения КНР и Пакистана проходят на фоне кризиса в Кашмире, который бал спровоцирован отменой Нью-Дели особого статуса штата Джамму и Кашмир. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР, охарактеризовав их как «нарушение территориального суверенитета Китая».