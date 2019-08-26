Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 09:07 — REGNUM

Одна из самых известных работ уличного художника Бэнкси, изображающая рабочего, который сбивает одну из звёзд с флага Европейского Союза, в прошедшие выходные таинственно исчезла со здания в Дувре в Великобритании. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Картина, которая украшала здание замка с 2017 года, символизировала предстоящий выход Соединённого Королевства из ЕС и была достопримечательностью Дувра. Туристы часто останавливались, чтобы посмотреть её и сделать селфи на фоне произведения Бэнкси.

По свидетельству местных жителей, в субботу, 24 августа, рядом со стеной, на которой была нанесена фреска, выросли четырёхъярусные леса, а уже на следующее утро работа знаменитого уличного художника исчезла. Её закрасили белой краской. Кому принадлежала инициатива избавления от граффити, неизвестно.

«От имени народа Дувра я хотел бы выразить сожаление по поводу уничтожения нашего Бэнкси. Культурный вандализм высшего порядка», — написал в Twitter житель Дувра Питер Гарстин.

В 2017 году владельцы здания рассматривали различные варианты того, как поступить с художественной работой: сохранить её, удалить либо продать.

Как сообщал ИА REGNUM, это не единственная работа Бэнкси, посвящённая Brexit. Ещё одну инсталяцию на эту тему популярный уличный художник представил в преддверии выставки Королевской академии в Лондоне 10 июня. На закрытых таможенных воротах, табло над которыми информирует о прибытии в Евросоюз, значится: Keep out («держитесь подальше», — англ.), однако последняя буква T упала: ею крыса, как молотком, пытается разбить замок от ворот. Организаторы выставки отметили, что художник использовал в работе настоящие ворота, ранее находившиеся в аэропорту «Хитроу».