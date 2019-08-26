Мадрид, , 10:46 — REGNUM

Власти Испании выступили против внешнеполитических планов Женералитета, высшего органа самоуправления Каталонии, в которых автономное сообщество представлено как полноценный субъект на международной арене. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Луис Планас, министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании в правительстве Педро Санчеса, взявший на себя полномочия министра территориальной политики после назначения Меричель Батет в качестве председателя Конгресса, заявил, что планы Каталонии являются «вредными» для территориальной целостности страны, а также подчеркнул, что в документах, заявленных Каталонией, использован «исковерканный язык», и привел в качестве примера тот факт, что в документах автономного сообщества «министрами» названы люди, которые на самом деле являются советниками Женералитета.

Примечательно, что заявление о своих международных планах Каталония сделала через два дня после того, как Женералитат объявил о намерении привлечь государство к суду за неуплату авансов финансирования автономным сообществам.