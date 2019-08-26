Токио, , 10:49 — REGNUM

Министр обороны Японии Такэси Ивая подтвердил, что сразу же после запуска баллистических ракет Северной Кореей между военными ведомствами Японии и Южной Кореи произошел обмен информацией, несмотря на разрыв Соглашения об обмене разведывательной информацией (GSOMIA), инициированного Сеулом несколькими днями ранее. Он также добавил, что обмен продолжится до ноября, а также призвал южнокорейскую сторону «одуматься».По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», подробности информационного обмена на этот раз не раскрываются. «Северная Корея усиленно совершенствует свои ядерные технологии, о чем свидетельствуют постоянные запуски. Ни мы, ни мировое сообщество не должны это игнорировать», — заявил министр.