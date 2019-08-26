Токио, , 11:10 — REGNUM

25 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел две встречи с президентом США Дональдом Трампом в Биаррице, на юге Франции, на полях саммита G7 («Большой семёрки»). Оба лидера выразили намерение подписать всеобъемлющее торговое соглашение в сентябре.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», японский премьер также согласился на закупку американской кукурузы, ведь, по словам Трампа, фермеры в США находятся в кризисе из-за торговых войн с КНР.

До этого 23 августа состоялась встреча министра экономического восстановления Японии Тосимицу Мотэги и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Стороны пришли к консенсусу, что тарифы на американскую сельхозпродукцию будут снижены до уровня, установленного в рамках ТТП (Транстихоокеанского партнерства), а тарифы на японские автомобили повышены не будут.

Такая «сделка» устраивает Токио, который в течение года тормозил переговоры с Вашингтоном из-за тарифов на автомобили и открытия традиционно закрытого сельскохозяйственного сектора.