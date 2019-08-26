Белград, , 11:14 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя свой недавний визит в США, заявил, что любой его разговор с представителями самой могущественной силы в мире, Соединенными Штатами, был крайне важен, особенно когда речь шла о разногласиях по Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам президента Сербии, республику ожидают непростые времена в вопросе урегулирования ситуации по Косово. «Эта осень и зима будут непросты для нас», — сказал Вучич.

Примечательно, что президент не указал, какие конкретно проблемы встанут перед республикой в данном вопросе.

Вучич добавил, что Сербия уже не в первый раз в подобном положении, но он обещал продолжать бороться за свою страну, за сербский народ в Косово и Метохии, за национальные и государственные интересы республики.

При этом, несмотря на заявления Вучича о том, что Белград твердо отстаивал и будет отстаивать свои позиции, он констатировал, что Сербия крайне мала, чтобы каким-либо образом оказывать влияние на такого гиганта как США.