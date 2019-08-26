Белград, , 12:08 — REGNUM

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отреагировал на заявление своего американского коллеги Кайла Скотта по случаю 80-й годовщины заключения пакта Молотова-Риббентропа (Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом, заключенный в 1939 году).

Боцан-Харченко отметил, что трагедии Второй мировой войны можно было бы легко избежать, если бы западные силы создали систему коллективной безопасности, которую предложила СССР. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Посол США в Сербии написал на сербском языке в своем профиле в Twitter, что ровно 80 лет назад был подписан печально известный пакт Рибентропа-Молотова, согласно которому два диктаторских режима тайно разделили между собой Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния.

В ответ на данное заявление, Боцан-Харченко отметил, что если бы западные страны не пытались перенаправить агрессию Рейха на Восток, а согласились бы создать систему коллективной безопасности, предложенную СССР, то трагедии Второй мировой войны можно было бы избежать.

Посол России отметил, что таким образом Запад пытается изобразить СССР как одного из инициаторов Второй мировой войны и умалить вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.