Биарриц, Франция, , 08:58 — REGNUM

Власти США следят за ситуацией в Гонконге и рассчитывают на «гуманное решение» проблем этой китайской автономии. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, сопровождающий президента США Дональда Трампа на саммите Группы семи (G7), передает Fox News.

Мнучин напомнил слова Трампа о том, что протестующих можно успокоить «за несколько часов». Для того, полагают в США, глава КНР Си Цзиньпин должен начать переговоры с демонстрантами.

«Мы надеемся на то, что в Гонконге наступит спокойствие», — добавил американский министр.

Мнучин отказался говорить о последствиях для отношений Вашингтона и Пекина возможного применения Китаем силы. США рассчитывают на мирный исход протестов в Гонконге. Президент Трамп рассчитывает, власти Китая найдут гуманное решение, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня в Гонконге продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие из-за законопроекта о выдаче Китаю преследуемых лиц. Из-за давления на власти инициатива была снята, но протесты не прекратились.

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