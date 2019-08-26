Копенгаген, , 12:12 — REGNUM

Министр экономики Дании Симон Коллеруп предложил увеличить налоговое бремя датских банков. «Я считаю, что банки, естественно, должны вносить свой вклад в датское общество. В особенности сейчас, когда мы испытываем проблемы на рынке труда, где датские рабочие уже не могут обеспечить себе достойную старость. Вполне справедливо требовать от финансовых учреждений больших налоговых отчислений на благо общества» — заявил министр.

Экономический план социал-демократов до 2025 года предполагает расходы на социальную сферу суммой в 5,59 млрд долларов. В министерстве экономики считают, что 220 млн долларов из этой суммы в качестве налогов должны будут заплатить финансовые учреждения Дании — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

Министр экономики также призывает усилить контроль над теми банками, которые не оправдали доверия общества. Политик ссылается на ряд эпизодов в финансовом секторе, произошедших за последние годы. Среди них скандал с отмыванием денег в Danske Bank. По мнению министра, подобные истории демонстрируют нарушением банками так называемого «социального договора». «Будучи социал-демократом, я буду только поощрять те финансовые учреждения, которые соблюдают наш социальный договор» — отметил министр.

Симон Коллеруп подчеркнул, что будет работать над созданием для датских банков благоприятных условий для получения прибыли. Он также назвал себя «союзником» тех, кто соблюдает общепринятые правила.