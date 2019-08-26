Сухум, , 08:57 — REGNUM

Кандидаты в президенты Абхазии — действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» (Родовые огни) Алхас Квициния — выходят во второй тур, передает утром 26 августа ТАСС со ссылкой на сообщение Центризберкома Абхазии.

Как отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия, предварительные итоги голосования будут оглашены не раньше 11:00 на пресс-конференции в международном пресс-центре.

Второй тур должен состояться в течение двух недель.

Напомним, выборы президента в республике были признаны состоявшимися. Всего проголосовало 56% избирателей при необходимой явке в 50%.

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