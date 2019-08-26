Париж, , 08:56 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон подведет итоги саммита G7 в Биаррице в эфире France 2 вечером 26 августа, сообщили в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава государства пообещал жителям Франции «полезный саммит G7», предупреждая, что «вероятно, не удастся добиться успеха во всем».

«Я буду регулярно сообщать вам о том, что мы делаем и что мы не можем сделать. Я подведу итоги в понедельник в конце дня», — заявил Эммануэль Макрон.

Известно, что лидеры «Большой семерки» и других стран, специально приглашенные на саммит G7, обсудили вопрос о чрезвычайных мерах против пожаров на Амазонке, а также о торговой войне, которую глава США Дональд Трамп ведет против Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» или G7 проходит во французском городе Биарриц и завершится 26 августа 2019 года.

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