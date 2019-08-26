Сеул, , 09:22 — REGNUM

В Южной Корее сократят срок продвижения по службе в армии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, поправка в законе вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Известно, что срок продвижения по службе для солдат сократят с трех месяцев до двух для рядовых первого класса и для капралов — с семи месяцев до шести месяцев. Согласно новым поправкам, солдаты смогут повысить свое звание через два месяца службы.

Однако для сержантов сухопутных войск и морской пехоты срок продвижения по службе составит четыре месяца, военно-морских сил — шесть месяцев, военно-воздушных сил — восемь месяцев.

В будущем министерство обороны намерено сократить срок продвижения по службе военнослужащих ВВС еще на один месяц.

В 2018 году кабинет министров Республики Корея утвердил сокращения службы призывников. В частности, срок службы в сухопутных войсках и морской пехоте составил 18 месяцев, в военно-морских силах — 20 месяцев, в военно-воздушных силах — 22 месяца.