Копенгаген, , 10:47 — REGNUM

США планируют возобновить работу своего консульства в Гренландии. Об этом говорится в обращении Госдепартамента США к Конгрессу. В письме утверждается, что «консульство в Гренландии является важной составляющей американского присутствия в Арктике и станет эффективной платформой продвижения американских интересов на острове».

Согласно документу, консульство будет открыто в Нууке в следующем году. Впервые США начали консульскую деятельность в Гренландии в 1940 году после того, как нацистская Германия оккупировала Данию, однако уже в 1953 году учреждение было закрыто — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представители Госдепартамента объясняют намерение возобновить деятельность консульства тем, что у США имеется «стратегический интерес в укреплении политических, экономических и торговых связей в арктическом регионе». Во внешнеполитическом ведомстве США полагают, что постоянное присутствие американских дипломатов в Гренландии позволит защищать «жизненно важные американские интересы» на острове и вместе с тем выстраивать более тесный диалог с властями и населением Гренландии.