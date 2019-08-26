Копенгаген, , 11:12 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп подтвердил СМИ факт проведения телефонной беседы с премьер-министром Дании Меттой Фредериксен.

«У нас получился конструктивный диалог, у нас хорошие отношения с Данией, и мы договорились провести подобную беседу в скором времени. Она (премьер-министр) была очень вежливой, удивительная женщина. Я очень ценю то, что именно она позвонила в Белый Дом» — так прокомментировал телефонную беседу с Меттой Фредериксен президент США. Хотя глава Белого Дома не раскрыл детали разговора, тон американского президента был совсем иным, чем когда он же несколько дней назад критиковал высказывания премьер-министра Дании относительно идеи покупки Гренландии, называя их «неприятными» — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Глава датского правительства, со своей стороны, также отметила, что телефонный разговор с президентом Трампом получился конструктивным. Премьер-министр неоднократно обращала внимание на то, что отношения между Данией и США по-прежнему остаются союзническими несмотря на отказ Трампа посетить Данию с государственным визитом 2 сентября, как это было изначально запланировано.