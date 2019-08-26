Копенгаген, , 13:36 — REGNUM

Профессор дипломатии Копенгагенского университета Мартин Маркуссен считает, что перед датской дипломатией в настоящее время стоит серьезная задача повлиять на настроения в США, объективно осветить произошедший в отношениях Дании и США эпизод вокруг Гренландии и восстановить имидж своей страны.

Публичная дипломатия Дании, по мнению профессора, должна опровергнуть мнения многих американских СМИ, которые убеждают общественность в том, что датское руководство насмехается над Дональдом Трампом. Профессор также отметил, что из-за прямого отказа премьер-министра Дании Метты Фредериксен датским дипломатам в Вашингтоне стало сложнее выполнять свою работу. «Раньше у нас были очень тесные связи с Белым домом. Теперь же нашим сотрудникам дипломатических представительств в Вашингтоне сложнее общаться с представителями федеральных органов США» — заявил профессор — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Мартин Маркуссен полагает, что именно Дональд Трамп нарушил дипломатический протокол, когда отменил запланированный в Данию государственный визит. «Метте Фредериксен не могла поступить иначе в данной ситуации. Более того, она сделала правильный шаг, когда заявила о том, что двери для президента США все же остаются открытыми. Это говорит о том, что Дания хочет избежать конфликта» — отметил профессор.

Помимо этого, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод побеседовал со своим американским коллегой Майком Помпео. Позже в своем твиттер-аккаунте глава датского внешнеполитического ведомства отметил, что отношения между Данией и США по-прежнему остаются союзническими.