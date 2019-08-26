Аддис-Абеба, , 10:38 — REGNUM

Палата народных представителей Парламента Эфиопии одобрила законопроект об избирательном процессе и политических партиях Эфиопии, который станет главным регулятором парламентского выборного процесса в 2020 году. Одобренный законопроект о выборах и политических партиях будет регулировать еще и деятельность политических партий во время выборов, включая агитационные моменты и вопросы сбора и подтверждения подписей избирателей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутаты парламента заявили, что документ поможет Эфиопии провести мирные, справедливые, надежные и демократические выборы. Они также надеются, что в Эфиопии появятся сильные политические партии и блоки.

Согласно утвержденному закону, национальная политическая партия может быть создана в том случае, если она может обеспечить подписи не менее 10 000 граждан. Точно так же региональная политическая партия должна получить 5000 подписей. Вышеуказанные пункты законопроекта, которые недавно стали предметом споров среди эфиопской общественности, были также одобрены после бурного и ожесточенного обсуждения в парламенте и двух блокировок и переработок с нуля.