Аддис-Абеба, , 17:40 — REGNUM

Эфиопия и Великобритания подписали два грантовых соглашения на сумму в 120 миллионов британских фунтов стерлингов. Государственный министр финансов Эфиопии Адмасу Небебе и государственный секретарь по международному развитию Великобритании Алок Шарма подписали данные соглашения от лица Эфиопии и Соединенного Королевства соответственно. Первый грант в размере 95 миллионов фунтов стерлингов будет использован для финансирования создания в Эфиопии устойчивой к глобальным изменениям климата системы водообеспечения, санитарии и гигиены (SCRS-WaSH), а вторая часть в размере 25 миллионов фунтов стерлингов будет использована для финансирования четвертого этапа Программы производственной сети безопасности Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Общая цель программы SCRS-WASH заключается в улучшении доступа к устойчивой к климату системе водообеспечения, улучшенным санитарно-техническим условиям и надлежащей гигиенической практике для 1,2 миллиона человек в приоритетных районах страны, подверженных засухе и наиболее сильно зависящим от глобальных климатических изменений. Дополнительное финансирование для Программы безопасности производства направлено на расширение доступа к сети безопасности и системе управления рисками стихийных бедствий, созданию новых средств к существованию и поддержке домохозяйств, испытывающих нехватку продовольствия.