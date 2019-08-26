Киев, , 08:54 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского не сможет снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Киеве, заявил политический эксперт Владимир Цыбулько, сообщил телеканал 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уверен, что из-за этого давление соратников Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко несколько снизится.

«К началу отопительного сезона скорее всего давление Банковой (улица, где ранее находилась администрация президента Украины — ИА REGNUM ) на Кличко приостановится, так как команде Зе потребуется громоотвод, фигура на которую можно будет перевести часть ответственности за огромные тарифы, которые Зе и его команда обещали существенно снизить», — рассказал Цыбулько.

Новый этап давления на Кличко начнётся после местных выборов, считает эксперт

«Именно от сохранения в должности Кличко будет зависеть, пойдут киевляне «качать» осенью революционную ситуацию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Марат Баширов прокомментировал высказывание Кличко об особом статусе Киева и Севастополя. По мнению эксперта, часть украинской элиты хочет перейти от унитарной модели государства к конфедеративной, поэтому грядущие местные выборы на Украине могут стать самыми кровавыми в истории страны.

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