Москва, 26 августа 2019, 08:31 — REGNUM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес позор всему еврейскому народу и Израилю, посетив бандеровскую Украину, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Напомним, что 19 августа в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Визит Нетаньяху прошел не в абы какую, а в бандеровскую Украину, которая своими героями на национальном уровне признала фашистских карателей Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые евреев и русских не считали людьми и планомерно уничтожали.
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