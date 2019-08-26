Москва, , 08:31 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес позор всему еврейскому народу и Израилю, посетив бандеровскую Украину, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Эту мечту [антисемита] осуществил Нетаньяху, подтверждая самые грязные предрассудки антисемитов о народе, во главе государства которого он стоит. Этот позор, который он нанес своему народу, своему государству своим визитом на Украину, своим поведением от начала и до конца… И оскорбил память тех, на могилы которых он пришел выкладывать венки, повторяя приветствие тех самых, которые этих людей и убивали…» — заявил Кедми, отметив, что предпочитает сводить счеты с премьер-министром своей страны без посторонних и в еще более резкой форме.

Напомним, что 19 августа в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Визит Нетаньяху прошел не в абы какую, а в бандеровскую Украину, которая своими героями на национальном уровне признала фашистских карателей Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые евреев и русских не считали людьми и планомерно уничтожали.

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