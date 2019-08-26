Казань, , 08:18 — REGNUM

В рамках проходящего в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 глава Татарии Рустам Минниханов сегодня, 26 августа 2019 года, встретится с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Хуссайном Ибрагимом Аль-Хаммади и чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в РФ Региной Вероникой Марией Джонс-Бос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встречи с высокими гостями указаны в планах главы республики на день. Помимо этого, на сегодня в рамках чемпионата намечен приём от организаторов WorldSkills Шанхай 2021 и торжественный приём для СМИ.

23 августа глава региона обсудил возможное сотрудничество с главой федерального департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии Ги Пармеленом. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между компаниями двух стран, в том числе в сфере фармацевтики, строительства, производства коммунальной техники и компрессоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках чемпионата 23−24 августа также прошёл саммит министров, которые отвечают за развитие кадровой подготовки и профобразования. В нём приняли участие свыше 40 представителей разных стран. Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в рамках саммита отметила, что рынку труда необходима трансформация, добавив, что актуальный перечень компетенций в России на сегодня включает уже 178 позиций.

WorldSkills Kazan 2019 продлится до 27 августа. Следующим чемпионат примет французский Лион в 2023 году.