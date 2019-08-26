Пекин, , 08:10 — REGNUM

Власти Китая выступают против эскалации торговой войны с Соединенными Штатами и готовы к диалогу с Вашингтоном по устранению торговых противоречий, заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

«Китай решительно выступает против блокады в сфере новых технологий и против торгового протекционизм», — сказал он на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.

По словам чиновника, Пекин готов путем консультаций и сотрудничества решать имеющуюся проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Пекин объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5000 наименований товаров из США. С 1 сентября они должны подняться на 10%, а с 15 декабря — на 5%.

На этот шаг китайские власти пошли в ответ на действия Вашингтона, который 2 августа ввел пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом $300 млрд.

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