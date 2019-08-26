Вашингтон, , 08:02 — REGNUM

Помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера Adrian Darya 1 в Средиземном море. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

Иранский нефтяной танкер

«Нельзя позволить танкеру Adrian Darya, направляющемуся в Турцию с незаконной нефтью, разгрузиться в одном из портов или в море», — написал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский танкер Adrian Darya 1 был арестован ВМС Великобритании в Гибралтаре 4 июля и освобожден из-под ареста 14 августа. В свою очередь, Вашингтон, который обвиняет Тегеран в финансировании терроризма, выразил разочарование в связи с тем, что танкер был освобождён.

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