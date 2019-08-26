Кампала, , 07:56 — REGNUM

Из соображений национальной безопасности власти Уганды заблокировали онлайн-доступ к главной государственной газете Руанды. Инцидент произошел через два дня после того, как президенты двух стран подписали соглашение о прекращении напряженности во взаимоотношениях, из-за которой самый загруженный пограничный пункт был закрыт на протяжении шести месяцев, передает информационное агентство Reuters.

В Комиссии по коммуникациям Уганды постановили, что все интернет-провайдеры страны должны заблокировать доступ к сайту газеты New Times, сообщил исполнительный директор органа в пятницу, 23 августа.

«Мы заблокировали ее», — сказал Годфрей Мутабази, добавив, что газета была квалифицирована правительственным агентством, отвечающим за внутреннюю безопасность, как «враждебная платформа, которая, скорее всего, спровоцирует нестабильность в стране».

New Times имеет значительную аудиторию в Уганде, англоязычной стране с большой руандийской общиной. Правительство Руанды не предоставило немедленных комментариев по поводу решения Комиссии по коммуникациям Уганды.

Напомним, что в среду, 21 августа, президенты Руанды и Уганды в столице Анголы подписали соглашение о прекращении напряженности во взаимоотношениях. Они договорились уважать суверенитет, воздержаться от действий, дестабилизирующих положение на территориях двух стран, и «как можно скорее» возобновить трансграничную деятельность.

Уганда и Руанда имеют давнюю историю соперничества, что уже приводило к конфликтам в прошлом, однако эскалация напряженности произошла в феврале, когда Руанда закрыла ключевой пограничный пункт между странами.

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