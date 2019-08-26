Пекин, , 07:51 — REGNUM

Вице-губернатор провинции Хэнань в центральной части Китая находится под следствием и обвиняется в серьезных нарушениях закона, сообщает агентство Синьхуа.

Против Сю Гуана со стороны Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии был проведено расследование, которое выявило серьезные нарушения партийной дисциплины и законодательства Китая. Подробности пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший судья Высшего народного суда провинции Аньхой Чжан Цзянь находится под следствием в связи с аналогичными нарушениями.

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