Сеул, , 07:44 — REGNUM

25 августа Южная Корея и США начали совместные двухдневные учения по обороне островов Токто (острова Лианкур), расположенных в Японском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в данных учениях принимают участие не только военно-морские силы и морская полиция, но и представители ВВС, морской пехоты и сухопутных войск.

Известно, что в первый день учений военные двух стран использовали 10 судов и 10 воздушных транспортных средств, включая истребители F-15K, многоцелевые вертолеты UH-60, военно-транспортные вертолеты CH-47.

По предварительным данным, позже представители Южной Кореи и США намерены обсудить сроки проведения еще одних совместных учений на островах Токто в текущем году.

В 2018 году учения на островах Токто прошли 18−19 июня и 13−14 декабря. Известно, что в текущем году дата учений на островах была перенесена в связи с ухудшением отношений между Южной Кореей и Японией.

Учения на островах Токто представляют собой подготовку военно-морских и военно-воздушных сил с целью защиты острова от возможного вторжения иностранных государств.