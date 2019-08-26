Париж, , 07:43 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет 27-ю конференцию послов с 27 по 30 августа 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Ежегодная встреча дает возможность французским властям представить направления и приоритеты, которые будут направлять работу представителей Франции за рубежом в течение всего следующего года.

Известно, что открытие конференции состоится 27 августа в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать около 400 бизнесменов со всей Франции, которые получат возможность встретятся с послами.

Согласно программе конференции, 28 августа состоится круглый стол на тему взаимоотношений Франции и стран африканского континента, одного из приоритетов внешней политики государства. 30 августа 140 послов посетят 11 французских районов, чтобы встретятся с префектами и выборными должностными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана встретился со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить иранскую ядерную программу.

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