Вашингтон, , 07:38 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на закрытых брифингах Совета национальной безопасности несколько раз предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний.

Верхом на ядерной бомбе Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США

Отмечается, что в ходе одного из заседаний, посвященных урагану, американский лидер поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии ядерным оружием.

«Они формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган», — цитирует источник слова Трампа, сказанные им на одном из закрытых заседаний.

Один из присутствовавших поддержал «идею» Трампа, тогда как другие участники были шокированы данным предложением, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон сообщил о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно заявлению Вашингтона, ракета в неядерном оснащении, являющаяся вариантом ракеты «Томагавк», была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 км.

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