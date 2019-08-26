Пекин, , 07:32 — REGNUM

Бывший старший судья из Высшего народного суда провинции Аньхой на востоке Китая находится под следствием по обвинению в серьезных нарушениях закона, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Чжан Цзянь находится под следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, говорится в официальном заявлении надзорных органов. Ему вменяются серьезные нарушения законодательства, а также норм и правил Компартии Китая. Более конкретной информации о деле Чжана пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член группы ведущих партийных член Китайской ассоциации науки и технологий был арестован в КНР. Он обвиняется во взяточничестве.

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