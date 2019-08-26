Бразилиа, , 07:30 — REGNUM

Федеральная полиция Бразилии приступила к расследованию с целью выяснить, кто стоит за поджогами лесов в бассейне Амазонки, передает немецкий канал n-tv 26 августа.

«Федеральная полиция прояснит дело своей экспертизой, — заявил министр юстиции Сержиу Мору. — Уголовный поджог в районе Амазонки будет строго наказан».

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Между тем журнал Globo Rural обвиняет в поджогах тропических лесов сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. По его данным, в одной из групп в Whatsapp 70 человек согласились принять участие в поджоге леса в штате Пара вдоль трассы BR-163. Якобы это было необходимо для поддержки плана Болсонару по ослаблению контроля за состоянием окружающей среды. Экологи считают, что в пожарах виноваты фермеры, выжигающие площади для новых пастбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии обвинил в пожарах неправительственные организации и экологов. Между тем страны Европы оказывают давление на власти Бразилии, обвиняя их в несоблюдении экологической политики. Болсонару заявляет, что за помощью, предлагаемой другими странами, скрывается попытка вмешательства во внутренние дела Бразилии.

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