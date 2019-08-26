Новосибирск, , 07:09 — REGNUM

Территориальным избирательным комиссиям Новосибирска переданы бюллетени для голосования на выборах мэра города и на дополнительных выборах депутата горсовета по одномандатному избирательному округу № 12, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Для голосования на выборах мэра было выдано 1 182 815 бюллетеней, по одномандатному избирательному округу № 12 — 24 946 бюллетеней», — уточнили ИА REGNUM в новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Новосибирске пройдут выборы мэра и дополнительные выборы в горсовет. Только на выборы главы города затраты из муниципального бюджета составят 96,6 млн рублей.

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