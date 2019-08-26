Омск, 26 августа 2019, 06:20 — REGNUM
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать программу развития сельского хозяйства региона до 2024 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
В работе, по словам Буркова, необходимо «учесть интересы всех отраслей сельского хозяйства».
Глава региона подчеркнул, что в последние годы Омская область «демонстрировала провальные показатели сразу по нескольким отраслям», в том числе это касается молочного и мясного направлений.
Работа по созданию программы будет вестись, исходя из природно-климатических особенностей районов региона.
Напомним, в Омской области стартовала уборочная кампания-2019.