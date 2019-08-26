Чита, , 06:08 — REGNUM

Проблемные вопросы здравоохранения и перспективы развития этой сферы обсудят сегодня, 26 августа, в Чите, в ходе совещания, которое проведёт с коллегами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Подробности о ходе её визита в Забайкалье сообщает официальный сайт региона.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В рамках визита запланировано посещение краевой детской клинической больницы. Кроме того, Вероника Скворцова наградит почетными грамотами Минздрава России заслуженных работников здравоохранения региона», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей. До 2021 года на выделенные средства реализуют 13 мероприятий. Это и проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, и строительство и приобретение 40 единиц фельдшерско-акушерских пунктов, и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников.

Месте с тем, нищенское материальное обеспечение забайкальских поселковых больниц и собственное трудное финансовое положение вынуждает пациентов идти на крайние меры. В июле 2019 года стало известно, что находящихся в стационаре впосёлке Вершино-Дарасунский, люди вынуждены стирать себе бинты.

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