Вашингтон, , 06:04 — REGNUM

Объединить усилия и не дать разгрузиться иранскому танкеру Adrian Darya призвал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Соответствующее воззвание он опубликовал 25 августа у себя в Twitter.

«Свистать всех наверх, чтобы помешать Ирану финансировать террор, дестабилизировать мир и нарушать международные санкции», — заявил Болтон.

Представитель администрации президента США заявил также о недопустимости ситуации при которой «незаконная нефть, направляющаяся в Турция на Adrian Darya была выгружена в порту или в море».

Ранее Болтон приветствовал новость о задержании иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.