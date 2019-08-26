Каракас, , 05:02 — REGNUM

Включить в повестку саммита G7 вопрос о кризисе в Венесуэле и оказать давление по этому вопросу на Кубу, Россию и Китай попросил лидеров «большой семерки» лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. Подробности 25 августа сообщает аргентинское интернет-издание Infobae.

Сообщается, что Гуайдо разослал письма руководителям Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, Канады и Японии с просьбой найти дипломатическое решение политического кризиса в Венесуэле и «помочь достичь мирного и демократического перехода».

«Мадуро остается у власти незаконно, и союзники, такие как Россия, Китай и Куба, продолжают сохранять военные, торговые и политические отношения, которые еще больше усугубляют широко распространенный кризис, который сокрушает нацию», — заявил оппозиционер.

Гуайдо выразил также пожелание, чтобы каждый лидер G7 направил властям Кубы, России и Китая официальный запрос с требованием дать объяснения по поводу их действий в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, объявивший себя «временным президентом Венесуэлы» Хуан Гуайдо выступил против размещения российских военных кораблей у побережья страны.