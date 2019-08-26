Набережные Челны, Татария, , 04:34 — REGNUM

Центризбирком России утвердил законность отказа в регистрации на выборы в Госсовет Татарии бывшему мэру Набережных Челнов, экс-сенатору 70-летнему Рафгату Алтынбаеву, у которого ранее были недействительными признаны все подписи избирателей. Во время разборы жалобы вышестоящая инстанция указала и на новые нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление ЦИК РФ.

Жалоба на постановление ЦИК РТ от 14 августа 2019 года была оставлена без удовлетворения. Также как и жалоба на решение территориальной избирательной комиссии Комсомольского района Набережных Челнов.

В постановлении ЦИК РФ уточняется, что основанием для отказа стало «недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации» — все подписи были признаны недействительными, а также нарушения в предоставленных документах — «сведения о кандидате в подписном листе не соответствуют действительности».

После проверки жалобы выяснилось, что и в подписных листах кандидат указал неверный город своего проживания. В них указаны Набережные Челны, а зарегистрирован на самом деле Алтынбаев в Москве.

В избирательной комиссии уточнили, что и документы о доходах и расходах кандидата были предоставлены доверенным лицом «за пределами установленного срока».

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Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии будут выбирать Госсовет численностью 100 человек, из которых 50 — по партийным спискам. Рафгат Алтынбаев занимал пост градоначальника в 1990—1999 годах. В 2001—2003 году он был членом Совета Федерации от правительства Татарии, а в 2005—2012 годах представлял Рязанскую область. На сегодня местом работы несостоявшегося кандидата указано ООО «Инкотакс», где он занимает пост главы совета директоров.