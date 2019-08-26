Магадан, Магаданская область, , 04:21 — REGNUM

В правительстве Колымы подвели предварительные итоги нацплана противодействию коррупции, особенно уделили внимание проверке документов будущих депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Срок плана противодействию коррупции окончится в 2020 году.

Сотрудники департамента государственной службы, кадров и профилактики коррупционных нарушений два года исследовали возможные взятки в органах исполнительной власти.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов акцентировал внимание на проверке документов депутатов перед выборами в областной парламент в сентябре 2020 года.

«Чтобы не получалось, — мы проверили документы, допустили, выборы прошли нормально. А после через месяц появятся недостоверные сведения. Я бы хотел, чтобы при регистрации кандидатов информацию проверяли, чтобы перепроверка через пару месяцев не заканчивалась казусами», — распорядился Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным декларации, первый зампредседателя областной думы Колымы Александр Басанский за 2018 год увеличил свой доход на 800 млн рублей, купил три вертолёта и пару квартир. Всего в его собственности находится 143 объекта недвижимости.