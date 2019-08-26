Ла-Пас, , 03:03 — REGNUM

Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

«Мы приветствуем позицию G7, которая заявляет о своей готовности срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров на Амазонке», — заявил Моралес.

Президент отметил также, что он ждет реальных шагов в этом направлении, в связи с чем приглашает посетить Боливию президента Франции Эммануэля Макрона и его коллег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа Макрон заявил о достигнутом среди лидеров G7 согласии о необходимости помочь всем странам Латинской Америки, на территории которых горят амазонские леса.

Напомним, саммит стран «большой семерки» проходит 24−26 августа во французском Биаррице.

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