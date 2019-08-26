Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM

В Екатеринбурге прошла протестная акция «Не растопчи любовь», направленная против работы «Супрематический крест». Об этом сообщает 66.ру.

Полтора десятка человек организовали пикет «Не растопчи любовь» на площади Первой Пятилетки — рядом с работой, которую уже скоро планирует восстановить художник. Участники взялись за руки и призывали убрать рисунок.

По словам наблюдателей, на акции не обошлось без агрессивных выпадов — один из протестующих заявил, что готов использовать чужую кровь, чтобы создать альтернативный арт-объект. Также на акции угрожали директору фестиваля современного искусства «Стенография» Андрею Колоколову (работа была сделана именно в рамках данного фестиваля).

Напомним, рисунок «Супрематический крест» был нанесён прямо на площади Первой Пятилетки (микрорайон Уралмаш, Екатеринбург). Работа была частично демонтирована коммунальными службами, желавшими проторить на площади пешеходную дорожку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пройдёт флешмоб против «Супрематического креста»