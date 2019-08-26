Эр-Рияд, , 02:40 — REGNUM

Два беспилотных летательных аппарата, направленные повстанцами-хуситами в сторону Саудовской Аравии, были сбиты силами коалиции, передает 26 августа агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя коалиции сил Турки аль-Малики.

Заявление было сделано рано утром в понедельник, 26 августа, в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии.

Сообщений о жертвах и разрушениях приведено не было.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене, одной из беднейших арабский стран, длится с 2014 года, когда повстанцы-хуситы выступили против правительства Абд-Раббу Мансура Хади. С начала 2015 года к конфликту на стороне Хади подключилась Саудовская Аравия, сформировав коалицию арабских сил.