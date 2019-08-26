Сухум, , 01:13 — REGNUM

По предварительным данным, действующий президент Абхазии Рауль Хаджима, советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния набирают приблизительное равное количество голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба кандидата Квицинии.

Судя по всему, возможность выхода во второй тур голосования определят десятые доли процента. На текущий момент у Хаджимы 26,6%, Квициния набирает 24,6%, а Аршба — 24,9%.

Как ожидается, официальные предварительные данные Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликует в полдень 26 августа.

Напомним, ранее выборы президента в республике были признаны состоявшимися. В голосовании приняли участие 56% избирателей, при необходимой явке в 50%.

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