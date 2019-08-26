26 августа 2019 | Время чтения 2 мин

«Голодающий нуждается в хлебе, бездомный – в жилье, бесправный – в праве, одинокий – в обществе, утративший ориентиры – в порядке, раб – в свободе. Было бы поношением Бога и ближнего не накормить голодного лишь потому, что Бог наиболее близок пребывающему в крайней нужде».

Андрей Мартынов, , 00:29 — REGNUM





Дитрих Бонхеффер. Этика. М.: Издательство ББИ, 2019

Дитрих Бонхеффер. Этика. М.: Издательство ББИ, 2019

Концепция его этики отличается от традиционных рассуждений о нравственности, которые сводились, как правило, к привычным для всех моральным постулатам и учению о человеке.

«Этика» участника движения Сопротивления, погибшего в нацистском концлагере лютеранского пастора Дитриха Бонхеффера (1906−1945) в чем-то напоминает работы по философии культуры Йохана Хейзинги и отчасти Освальда Шпенглера. Теолог рассматривал мораль в контексте истории и одновременно в современной ему жизни социума. Подобный подход объясняется идеей «этики как оформления». Автор «Сопротивления и покорности» утверждал, что

«оформление не является самостоятельным процессом или состоянием, так или иначе отделенным от образа. Существует только одно оформление по образу Иисуса Христа. Исходный момент христианской этики — это тело Христа, образ Христа в образе церкви, оформление церкви по образу Христа (…) В итоге получается: там, где говорится об оформлении мира, подразумевается образ Иисуса Христа».

Но единство «Corpus Christianum (Христианский мир — А. М.) распалось». По мнению Бонхеффера,

«Запад готов отказаться от принятия своего исторического наследия. Запад становится враждебным Христу».

Что может остановить подобные деструктивные процессы? Бонхеффер акцентировал внимание на двух факторах: «чуде нового пробуждения веры» и силе, действующей изнутри всемирной истории, которую богослов, вслед за Библией называл «удерживающим», «сохраняющей порядок и встающей на пути идущих к пропасти». В социуме такими силами являются государственное устроение и Церковь, которая должна возвратить свой авторитет.

Впрочем, противостояние атеизму и секулярной картине мира не отменяет привычных нормативов этики.

«Голодающий нуждается в хлебе, бездомный — в жилье, бесправный — в праве, одинокий — в обществе, утративший ориентиры — в порядке, раб — в свободе. Было бы поношением Бога и ближнего не накормить голодного лишь потому, что Бог наиболее близок пребывающему в крайней нужде».

При этом, подчеркивал Бонхеффер, «если голодающий не придет к вере, то вина ложится на тех, кто отказал ему в хлебе».

Только эти привычные нормативы, по мысли богослова, предпоследние в иерархии этических ценностей. Предпоследние, без которых невозможны последние, то есть непосредственная проповедь веры. Ведь и «удерживающим», в их возрождении христианства, необходимо помогать. В этом и заключается смысл этики.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»