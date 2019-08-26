Андрей Мартынов, 26 августа 2019, 00:29 — REGNUM
Дитрих Бонхеффер. Этика. М.: Издательство ББИ, 2019
Концепция его этики отличается от традиционных рассуждений о нравственности, которые сводились, как правило, к привычным для всех моральным постулатам и учению о человеке.
«Этика» участника движения Сопротивления, погибшего в нацистском концлагере лютеранского пастора Дитриха Бонхеффера (1906−1945) в чем-то напоминает работы по философии культуры Йохана Хейзинги и отчасти Освальда Шпенглера. Теолог рассматривал мораль в контексте истории и одновременно в современной ему жизни социума. Подобный подход объясняется идеей «этики как оформления». Автор «Сопротивления и покорности» утверждал, что
Но единство «Corpus Christianum (Христианский мир — А. М.) распалось». По мнению Бонхеффера,
Что может остановить подобные деструктивные процессы? Бонхеффер акцентировал внимание на двух факторах: «чуде нового пробуждения веры» и силе, действующей изнутри всемирной истории, которую богослов, вслед за Библией называл «удерживающим», «сохраняющей порядок и встающей на пути идущих к пропасти». В социуме такими силами являются государственное устроение и Церковь, которая должна возвратить свой авторитет.
Впрочем, противостояние атеизму и секулярной картине мира не отменяет привычных нормативов этики.
При этом, подчеркивал Бонхеффер, «если голодающий не придет к вере, то вина ложится на тех, кто отказал ему в хлебе».
Только эти привычные нормативы, по мысли богослова, предпоследние в иерархии этических ценностей. Предпоследние, без которых невозможны последние, то есть непосредственная проповедь веры. Ведь и «удерживающим», в их возрождении христианства, необходимо помогать. В этом и заключается смысл этики.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»